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أخبار العالم

الجيش السوري يدخل بلدتين على حدود تركيا.. وقسد تشن هجوما عنيفا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:05 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وكالة سبوتنيك الروسية بأن قوات الجيش السوري دخلت بلدتين محاذيتين للشريط الحدودي للبلاد مع تركيا.

وقالت الوكالة إن وحدات من الجيش السوري دخلت إلى وسط بلدة أبو راسين في ريف رأس العين الشرقي ، وذلك على التوازي مع توجه وحدات أخرى إلى بلدة الكسرة التي تبعد نحو 5 كم من الشريط الحدودي السوري التركي، وكلا البلدتين تتبعان إداريا مدينة رأس العين.

وأشارت الوكالة إلى أن بلدة الكسرة تتمتع بأهمية حيوية نظرا لوقوعها على الطريق الدولي المحاذي للحدود ويصل بين مدينتي الدرباسية ورأس العين.

فيما شنت قوات سويا الديمقراطية "قسد" هجوما على قرى لوذي وحميد شمال غرب أبو راسين باتجاه مدينة رأس العين غربا، وتبعدان نحو ٣ كم عن الحدود السورية التركية، و١٦ كم شرق المدينة التي فقدت قسد السيطرة عليها ظهر السبت.

وذكر مراسل سبوتنيك أن مسلحي قسد اقتحموا القريتين قبل قليل من مواقعهم في القرى المجاورة، فيما أكدت مصادر محلية استمرار الاشتباكات العنيفة داخلها.

وفي السياق نفسه ذكرت قناة سكاي نيوز أن 15 شخصا قتلوا من قوات سوريا الديمقراطية، والقوات الموالية لأنقرة، جراء اشتباكات دارت بينهم شمال شرق سوريا.

ونقلت القناة عن مصادر سورية قولهم إن المعارك وقعت في مناطق بين تل تمر ورأس العين ، ما أسفر عن مقتل 9 عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة ، و6 من قوات سوريا الديمقراطية.
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