المهن الموسيقية تنعى والدة خالد بيومي عضو مجلس النقابة

نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، وكل العاملين بالنقابة، والدة الفنان خالد بيومى عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل.

وقال النقابة، في بيان النعي،: “تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفاة والدة الفنان خالد بيومي

أعلن الفنان خالد بيومي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية وأمين الصندوق، وفاة والدته، منذ قليل. وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك أمي في ذمه الله الف رحمة ونور عليكي ياست الكل.

ويشيع جثمان الراحلة، غدا الأحد، من مسجد القدس في الزقازيق، والعزاء بعد صلاة المغرب في قاعة الحجاز بجوار نادي أحمد عرابي القوات المسلحة بالزقازيق.

يذكر أن الفنان خالد بيومي، هو أمين عام صندوق النقابة العامة للمهن الموسيقية لعدة دورات متتالية، وله العديد من مشاركات الاجتماعية والتطوعية بالعمل الميداني بمحافظة الشرقية، ونقابة المهن الموسيقية.