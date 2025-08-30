قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

مشروبات طبيعية لتنظيف شرايين القلب وحمايتها من الانسداد

آية التيجي

تُعتبر صحة القلب من أهم أولويات الإنسان، فالقلب هو العضو الحيوي الذي يتوقف عليه عمل باقي أعضاء الجسم. بينما قد لا يشكل مرض أي عضو آخر خطرًا مباشرًا على الحياة.

إصابة القلب بـ انسداد الشرايين يُهدد حياة الإنسان بشكل كبير، كونه سببًا رئيسيًا في أمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

ويحدث انسداد الشرايين نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول على جدرانها، مما يقلل من تدفق الدم إلى الأنسجة والأعضاء.

ويمكن الوقاية من هذه المشكلة الخطيرة، فقد نصح الخبراء بعدد من المشروبات الطبيعية التي تعمل على تنظيف الشرايين وتعزيز صحة القلب، ومن أبرزها ما يلي :

ـ الرمان:
غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الترسبات الدهنية حول جدران الشرايين، ما يحمي من تصلبها ويعزز تدفق الدم.

ـ الأفوكادو:
يحتوي على دهون صحية تقلل الكوليسترول الضار وترفع الكوليسترول النافع، مما يقي من انسداد الشرايين.

ـ التفاح:
مصدر غني بالألياف التي تُخفض مستويات الكوليسترول الضار، وتمنع تراكم الدهون الضارة على جدران الشرايين.

ـ الثوم مع الليمون وزيت الزيتون:
مزيج طبيعي يساعد على زيادة مرونة الشرايين، خفض ضغط الدم، وحرق الدهون الضارة، مما يقي من الجلطات.

ـ الشاي الأخضر:
مضادات الأكسدة به تقلل تراكم الدهون وتحفز تدفق الدم، ما يحمي من انسداد الشرايين.

ـ الكركم:
بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يساعد على تقليل تلف جدران الشرايين ويقي من تصلبها، ويمكن تناوله كمغلي أو إضافته للطعام.

ـ الزنجبيل والقرفة:
يعملان معًا على تحسين تدفق الدم، وحماية القلب من انسداد الشرايين وتنظيفها من الدهون المتراكمة.

ـ البرتقال:
يحتوي على فيتامينات ومركبات طبيعية تقلل خطر انسداد الشرايين والنوبات القلبية.

نصائح للحفاظ على صحة القلب

ـ تجنّب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمقلية.

ـ ممارسة الرياضة بانتظام.

ـ شرب هذه المشروبات الطبيعية كجزء من الروتين اليومي.

ـ الفحص الدوري لمستويات الكوليسترول وضغط الدم.

بالصور

فيديو

