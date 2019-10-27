أمريكا ترسل قوات إلى سوريا.. وروسيا تصف الأمريكيين باللصوص

أعلن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن بدأت في إرسال تعزيزات إلى شرق سوريا "الغني بالنفط"، بالتزامن مع دخول قافلة عسكرية ترفع أعلامًا أميركيّة إلى سوريا من العراق.



وبحسب وكالة "فرانس برس" قال المسئول الأمريكي إن واشنطن وبالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بدأت تعزيز مواقعها في محافظة دير الزور السورية، التي توجد بها حقول النفط الرئيسية في البلاد:



وأضاف أن هذا التحرك جاء بهدف الحيلولة دون وصول تنظيم داعش وآخرين إلى حقول النفط في تلك المنطقة، التي كان داعش يسيطر عليها في السابق.



وذكرت الوكالة أن قافلة تتألف من حوالي 13 مركبة عسكرية أميركية دخلت سوريا قادمة من العراق، وتوجهت إلى محافظة الحسكة السبت. وأن القافلة عبرت نقاط التفتيش التابعة للنظام السوري، وعبرت مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية شمال شرقي البلاد، يوم أمس السبت.



كانت روسيا اتهمت واشنطن بممارسة اللصوصية العالمية، تعليقا على إعلان الولايات المتحدة نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا التي استعادها المقاتلون الأكراد من تنظيم داعش.



وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أعلن يوم الجمعة، اعتزام واشنطن الدفاع عن حقول النفط السورية في دير الزور، الأكبر في البلاد قرب الحدود مع العراق حيث ينتشر 200 جندي أمريكي.

