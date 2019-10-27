صورة لا تحتاج لتعليق .. ناهد السباعي بصحبة نجيب ساويرس

نشرت ناهد السباعي صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور "إنستجرام"، تجمعها بالمهندس نجيب ساويرس.



وظهرت ناهد السباعي بصحبة ساويرس خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، في سبتمبر الماضي.



وعلقت ناهد السباعي على الصورة قائلة: "صورة العام.. لا تحتاج لتعليق".



وانتهت ناهد السباعي مؤخرًا من تصوير مسلسها "مملكة إبليس"، إلى جانب رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، والعمل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.