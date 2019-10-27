خصم 5 أيام من مسئول بكهرباء البحيرة لعدم صيانة أعمدة وأكشاك الكهرباء.. صور

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مجازاة مسئول قطاع الكهرباء بالمنطقة الصناعية بدمنهور بخصم 5أيام من راتبه لعدم الإلتزام وعدم اتباعه التعليمات الخاصة بصيانة أعمدة وأكشاك الكهرباء حيث لاحظ المحافظ خلال تفقده لتلك الأعمال وجود كشك كهرباء يحتاج للتثبيت والصيانة فقرر خصم ٥ أيام لمسئول الكهرباء بالمنطقة.



جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية بمدينة دمنهور لتفقد ومتابعة أعمال رفع الآثار الناجمة عن الشتاء والتى استمرت لعدة ساعات منذ مساء السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.



وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال رفع تراكمات المياه المتجمعة بعدة شوارع بالمنطقة الصناعية والأبراج وتتمركز خلف مدرسة السيدة خديجة الإبتدائية والتى تشهد جهود كبيرة لتصريف المياه حيث وجه المحافظ بالدفع بعدد ٧ سيارات كسح وسيارة بدالة لشفط وكسح جميع المياة بالمنطقة .



وتابع هشام آمنة لأعمال الجارية بمنطقة دوران إفلاقة حيث تقوم شركة المياه بأعمال حفر لوجود سدة بماسورة الصرف قطر ٩ بوصة.



وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تسليك السدة خلال ثلاث ساعات بالتنسيق مع الحماية المدنية والوحدة المحلية موجها رئيس المدينة والكهرباء بمراجعة أعمال الكهرباء بأعمدة المنطقة.



من ناحية أخرى أكد هشام آمنة، إستمرار عمل فرق وأطقم الأزمات لتواصل العمل ليلًا ونهارًا للعمل على تخفيف والحد من آثار الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تتم بالتزامن مع جهود الفرق والأطقم المدربة بجميع المراكز والمدن.



ووجه رؤساء الوحدات المحلية باستمرار رفع حالة الطوارئ لشفط وطرد المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع، واستعداد محطات الصرف الزراعي، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها .

