مفاجآة .. تركي آل شيخ يوقف الدعم الشهري عن نادي الزمالك .. فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عن مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أوقف دعمه الشهري للقلعة البيضاء منذ 3 أشهر ، وبرغم ذلك فنحن لن نتغير تجاه ولن ننكر ما قدمه للنادي، واسمه ما زال على المبنى الاجتماعي.



وأكد مرتضى منصور ، بالرغم من ذلك ، فهو أخي وصديقي وبيني وبينه عيش وملح ولن يستطيع أحد الوقيعة بيننا، فهو لم يدخل منزل أحد في مصر غير منزلي ومنزل عادل أمام أثناء مرضه.



وعن تغريدات آل شيخ تجاه الأهلي ورئيسه محمود الخطيب ، وجماهيره ، فهو أهلاوي ، ولم يقل أنه زملكاوي يوما ما، ومن حقه أن يدافع عن النادي الذي يشجعه ، خاصة وان تعاملاته مع النادي كانت مبنية على الاحترام المتبادل



وقال منصور في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم ، إنه لا يستطيع أن يحجر على رغبة تركي آل الشيخ في الدفاع عن الأهلي، لافتًا إلى أنه قدم الكثير للزمالك ولن يستطيع أحد إفساد علاقته برئيس القلعة البيضاء، وهو الآن مسامح في حقه رغم تعرضه للسب من قبل بعض الجماهير الأهلاوية.