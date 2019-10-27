حب حياتى .. نورهان تنشر صورة مع ابنها معاذ

نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة برفقة ابنها "معاذ" عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام».



وظهرت نورهان مع ابنها خلال أحد المؤتمرات وعلقت قائلة: "حب حياتى".



نورهان قدمت عددا من الأعمال الفنية الناجحة في التسعينيات، ولفتت الأنظار إليها بجمالها الناعم، ومن أعمالها: «سوق العصر، عائلة الحاج متولي، العصيان».



يذكر أن آخر أعمال نورهان مسلسل "بحر" الذى يعرض حاليا تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.



تدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

