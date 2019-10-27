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رياضة

ليفربول يبحث عن استعادة الانتصارات أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:17 ص
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "أنفيلد" اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف، عندما يستضيف ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

ويدخلالريدزمواجهة اليوم أمام توتنهام، باحثًا عن استعادة نغمة الانتصار بعدما تعادل أمام مانشستر يونايتد 1-1 في الجولة الماضية، عقب سلسلة انتصارات رائعة.

ويتطلع ليفربول في المباراة، لتحقيق الفوز التاسع له هذا الموسم، من أجل الحفاظ على صدارة البريميرليج بالعلامة الكاملة، آملًا في التتويج باللقب الذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويعود محمد صلاح للتشكيلة الأساسية ليورجن كلوب المدير الفني في مواجهة اليوم، بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال مشاركته أمام ليستر سيتي في مباراة ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة.

في المقابل، تمثل المباراة اختبارًا هامًا لكتيبة ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، والذي يبحث عن إيقاف نزيف النقاط، والفوز الرابع له هذا الموسم، بعدما فاز في ثلاث مباريات وتعادل وخسر مثلهم.

ويلتقي اليوم أيضًا، نيوكاسل يونايتد مع وولفرهامبتون، وآرسنال مع كريستال بالاس، ونورويتش سيتي مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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