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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد تأمين ثاني جلسات محاكمة راجح والمتهمين بقتل البنا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:41 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
تفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، محكمة شبين الكوم الجزئية، الأحد، مع بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، ابن مركز تلا.

وتفقد المحافظ التشديدات الأمنية أمام قاعة المحاكمة بمحكمة شبين الكوم، وكذلك التشديدات الأمنية خارج المحكمة.

وتجرى المحاكمة داخل قاعة مغلقة بمحكمة شبين الكوم وسط تشديدات أمنية حيث تم وضع حواجز أمنية أمام القاعة المخصصة للمحاكمة، ومنع الدخول سوى للمحامين الموكلين من أهل المجني عليه، وأهل المتهمين في القضية.

واليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي اوراق القضية والمستندات.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
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