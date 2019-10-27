الرقابة المالية: صرف 21 مليون جنيه من الفائض المستحق لعملاء شركات التأمين التكافلي على أوجه الخير

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية،عن ارتفاع أقساط نشاط التأمين التكافلي بمعدل تغير قدره 116.4% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2019، حيث بلغت جملة الأقساط المحصلة عن نشاط التأمين التكافلى (حياة – ممتلكات) خلال الفترة من يناير الى أغسطس 2019 حوالي 5.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2018، بينما ارتفعت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي لحوالي 928.6 مليون جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بـ 591 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2018 وبمعدل تغير قدره 56.9%



وقال رئيس الهيئة إنه فيما يخص الفائض غير الموزع المستحق لعملاء شركات التامين التكافلي ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه، والاتفاق على التبرع به إلى جهات الخير والبر وعليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الهيئة رقم (1129) لسنة 2019 لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفائض المستحق لحملة وثائق التأمين (المشتركين) بشركات التأمين التكافلي برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعضوية الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلى البالغ عددها 10 شركات - تكتتب ستة منها فى فرع الممتلكات والمسئوليات وأربع فى الحياة- وبمشاركة ممثل عن أعضاء لجان الرقابة الشرعية.



وأضاف الدكتور عمران أن اللجنة استعرضت معايير وآليات الصرف المقترحة من جانب شركات التأمين التكافلي، واتفقت على الالتزام بعدد من المعايير عند التبرع- جاء في مقدمتها - أن يقتصر التبرع علي الكيانات القانونية المسجلة والخاضعة لرقابة الدولة وكذا الحالات الإنسانية والمرضية للعاملين بالشركات وأسرهم.



وشدد رئيس الهيئة على ان تراعى اللجنة عند إعمال شئونها فى تحديد الجهات التي يؤول لها التبرع بناء على ترتيبها " الأكثر احتياجا " أثناء استعراض الطلبات والمقترحات المعروضة.



وكشف المستشار رضا عبد المعطى –رئيس اللجنة عن قرار اللجنة باتفاق كامل أعضائها على قيام الشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات بالتبرع بمبلغ 10 مليون جنيه من المبالغ المستحقة عليها للصندوق الخيري للتعليم الخاضع لإشراف وزارة التخطيط كدفعة أولي، وكذا تبرع شركة بيت التأمين المصري السعودي بمبلغ 10 مليون جنيه من المبالغ المستحقة عليها لصندوق ذوي الإعاقة لدعم المعاقين الخاضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي كمرحلة اولي بالإضافة إلى تبرع شركة وثاق للتامين التكافلي بمبلغ 1.2 مليون جنيه كدفعة اولي من المبالغ المستحقة عليها لمستشفى أبو الريش وذلك في شكل تبرعات عينية.



وأضاف عبد المعطى أن اللجنة تباشر عملها نفاذا لما قررته الهيئة من التبرع بالفوائض المستحقة لعملاء شركات التأمين التكافلي فى اوجه الخير، بعدما تبين للهيئة عبر فحصها الدوري لشركات التأمين التكافلي عدم تَقدٌم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل التى تعاقد معها، وخاصة إذا كان مبلغ الفائض محدود فى الوثائق ذات الاقساط المنخفضة مثل التأمين الإجباري على السيارات.



ونوه نائب رئيس الهيئة بأن الهيئة قد دأبت على إخطار شركات التأمين بموافاتها ببيان دوري بحركة رصيد الفائض الذى لم يتقدم حملة وثائق التأمين لاستلامه، ليتم تجنيب هذا الرصيد فى حسابات منفصلة ليصل مجموع تلك الفوائض في عشرة شركات تأمين تكافلى لحوالي 190 مليون جنيه فى نهاية يوليو 2019، ولمعالجة ذلك الموقف فق تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة ليتم توزيعه على جهات الخير والبر إيمانا" من شركات التكافل بمسؤوليتها ودورها المجتمعى لخدمة الوطن.

