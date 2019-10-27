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محافظات

بعد تحسن الطقس.. استئناف الدراسة في المدارس وجامعة كفر الشيخ

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:35 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، استئناف الدراسة بجميع كليات جامعة كفر الشيخ، بالإضافة إلى المدارس والمعاهد الأزهرية بمختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك بعد تعطلها أمس بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد.

وتحسنت الأحوال الجوية في محافظة كفر الشيخ، اليوم، بشكل كبير، وعادت الأمور إلى طبيعتها، وسجلت درجة حرارة الطقس 26 درجة مئوية، وشدة الرياح 13 كم / ساعة، ونسبة الرطوبة 59٪.

وكان الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، قد قرّر تعطيل الدراسة أمس السبت بالمدارس والمعاهد الأزهرية تحسبًا للتغييرات المناخية المتوقعة وفقًا لبيان وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ كفر الشيخ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، بالاستعداد التام لحدوث أي تغييرات محتملة في الطقس، وكسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع على الفور والعمل على راحة المواطنين.
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