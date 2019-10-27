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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:45 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى، على ارتفاع أيضا.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 17101 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 5283 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% ليصل مستوى 531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1407 نقاط.
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