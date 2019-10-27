أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

أكد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، أن هناك أخبارا سعيدة لجمهور الأهلي والمتواجدين في القلعة الحمراء قريبا.
وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيوينة:" أريد أن أقول لجماهير النادي الأهلي والمتواجدين في النادي، أنا هناك أخبارا سعيدة هتسمعوا عنها قريبا".
وأضاف أحمد شوبير:" أتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب، وأن يعود بالسلامة، فهو قيمة رياضية عظيمة".
وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيوينة:" أريد أن أقول لجماهير النادي الأهلي والمتواجدين في النادي، أنا هناك أخبارا سعيدة هتسمعوا عنها قريبا".
وأضاف أحمد شوبير:" أتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب، وأن يعود بالسلامة، فهو قيمة رياضية عظيمة".