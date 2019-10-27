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رياضة

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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محمد السعيد
أكد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، أن هناك أخبارا سعيدة لجمهور الأهلي والمتواجدين في القلعة الحمراء قريبا.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيوينة:" أريد أن أقول لجماهير النادي الأهلي والمتواجدين في النادي، أنا هناك أخبارا سعيدة هتسمعوا عنها قريبا".

وأضاف أحمد شوبير:" أتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب، وأن يعود بالسلامة، فهو قيمة رياضية عظيمة".

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