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ديني

الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول غدا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
الهلال
الهلال
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محمود ضاحي
تستطلع دار الإفتاء المصرية غدا الاثنين، هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأكدت دار الإفتاء، أن دخول شهر ربيع الأول كغيره من الأشهر العربية القمرية يثبت برؤية الهلال.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكى إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكى يَنْفى ولا يُثْبِت، فيؤخذ به فى نفى إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه فى الإثبات، حيث يؤخذ فى إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكى.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة: لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".
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