لابورتا: واثق من فوز برشلونة على كوبنهاجن.. وسنقاتل للتأهل

تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن المواجهة المرتقبة التي تجمع فريقه مع إف سي كوبنهاجن، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره كوبنهاجن على ملعب «كامب نو»، في مباراة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز من أجل حسم تأهله المباشر إلى دور الـ16، ضمن الفرق الثمانية الأوائل في ترتيب مرحلة الدوري.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ما يجعله مطالبًا بالانتصار ولا بديل أمامه سوى حصد النقاط الثلاث من أجل الإبقاء على آماله في العبور المباشر للأدوار الإقصائية.

وفي تصريحات صحفية، شدد لابورتا على أهمية اللقاء، مؤكدًا أن طموح النادي لا يقتصر على الفوز فقط، بل يمتد للتأهل ضمن أفضل ثمانية فرق في البطولة. كما أعرب عن رغبته في ظهور برشلونة بشكل قوي وممتع تحت قيادة المدير الفني هانز فليك، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الفوز وتسجيل عدد كبير من الأهداف.

وأشار رئيس برشلونة إلى أنه في حال تحقق الانتصار دون ضمان التأهل المباشر، فإن الفريق سيواصل القتال حتى النهاية، معبرًا عن ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على الفوز في مباراة الليلة.

وتطرق لابورتا في ختام حديثه إلى الأحوال الجوية، متوقعًا هطول الأمطار خلال اللقاء، داعيًا الجماهير للحضور إلى الملعب ومساندة الفريق، مؤكدًا أن متابعة برشلونة على ملعب «كامب نو» تظل تجربة كروية فريدة لعشاق كرة القدم.