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ديني

هل الغش في الامتحان يفسد الصيام؟.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:41 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول: "هل الغش أثناء الصيام يفسده".

أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدا، أنه في رمضان الغش حرام، ويزداد إثمه في رمضان، مشيرا إلى أن الغش لايبطل الصيام وإن كان وزر الغش يقدح في قبول هذا العمل.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الغش البسيط في الامتحانات، الذي يحتاج الطالب فيه لمن يذكره بالمعلومة فقط؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، والطالب الذي يغش يظلم نفسه أولًا من حيث ارتكابُه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه؛ ويظلم غيره ممن يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات؛ لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه مسلم).

وتابع: يستوي في تحريم الغش أن يكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكِّره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلُّ ذلك منهيٌّ عنه شرعًا.
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