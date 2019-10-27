Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الزمالك يقترب من الانضمام للمنتخب الأول

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:26 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعى - ملك موسى
تلقى مسؤولو نادي الزمالك، تأكيدات من قبل الجهاز الفني للمنتخب الأول، بانضمام أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأبيض، لمعسكر المنتخب المقبل.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة جزر القمر وكينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب لنظيره في الزمالك على انضمام محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وطارق حامد لمعسكر الفراعنة المقبل بالاضافة إلى زيزو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استبعاد محمد صلاح ..23 لاعبا في صفوف منتخب مصر استعدادا لبتسوانا

البدرى VS أجيرى.. 12 وجها جديدا و11 ضحية ومحمد صلاح صداع في رأس الأثنين

حسام البدري يلغي مران المنتخب الأول لهذا السبب

حسام البدري في مباراة الزمالك والمقاولون .. اعرف السبب

تعليق مثير للجدل من خالد الغندور على انضمام كهربا لمعسكر منتخب مصر المقبل

أول تعليق من مرتضى منصور على انضمام كهربا إلى منتخب مصر

ترشيحاتنا

الاستماع إلي شهادة رئيس مباحث تلا وضباط الواقعة في مقتل محمود البنا

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح إلى المحكمة لحضور ثاني جلسات محاكمته بقتل البنا

مسؤول تركي: البغدادي وصل موقع العملية الأمريكية قبل 48 ساعة من الهجوم

تريند جوجل اليوم: ظهور نادر لـ ماجد الكدواني.. ومحمود ياسين وابنه عمرو مازالا بقائمة الأعلى بحثا

النائب العام السعودي يأمر بالقبض على فتاة ارتكبت فعلا مخلا في موسم الرياض.. فيديو

شاهد.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة ساحرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. ليلى غفران بإطلالة مثيرة تعرضها للانتقاد

ياسمين صبرى تثير الجدل من جديد بفستان أحمر.. ومتابع: نور عيني والله

المبادرة الرئاسية للكشف عن حالات ضعف السمع تجوب قرى قنا.. صور