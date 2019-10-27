نجم الزمالك يقترب من الانضمام للمنتخب الأول

تلقى مسؤولو نادي الزمالك، تأكيدات من قبل الجهاز الفني للمنتخب الأول، بانضمام أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق الأبيض، لمعسكر المنتخب المقبل.



ويستعد المنتخب المصري لمواجهة جزر القمر وكينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.



وأكد الجهاز الفني للمنتخب لنظيره في الزمالك على انضمام محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وطارق حامد لمعسكر الفراعنة المقبل بالاضافة إلى زيزو.