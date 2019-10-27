صغيرة على الحب.. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا أسود مكشوف الأكتاف، وتسريحة شعر بسيطة.



وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة مي سليم مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي: "عسوله ماشاء الله" _ "العشق " _ "الله على جمالك" _ "إيه قصة صغيرة على الحب".