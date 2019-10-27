قناة LTC : نحترم المجلس الأعلى للإعلام ونلتزم بضوابطه

أصدرت منذ قليل شبكة تليفزيون (ltc ) بيان صحفي تم نشره على الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك ) منذ قليل؛ وجاء مضمون البيان كالأتي: (نشكر القضاء المصري الشامخ ونجل له كل إحترام سواء كان الحكم بإعادة بث قناة "ltc " جاء في صالحنا أو في غير صالحنا).





ولذا وجب التنويه بأن القناة وإدارتها غير مسئولين عن أي تصريحات تصدر من أي شخص أيًا كان، وأن المخول بالتحدث باسم القناة هو فقط سميرة الدغيدي رئيس مجلس الإدارة.





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