قناة LTC : نحترم المجلس الأعلى للإعلام ونلتزم بضوابطه

أصدرت منذ قليل شبكة تليفزيون (ltc ) بيان صحفي تم نشره على الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك ) منذ قليل؛ وجاء مضمون البيان كالأتي: (نشكر القضاء المصري الشامخ ونجل له كل إحترام سواء كان الحكم بإعادة بث قناة "ltc " جاء في صالحنا أو في غير صالحنا).
ولذا وجب التنويه بأن القناة وإدارتها غير مسئولين عن أي تصريحات تصدر من أي شخص أيًا كان، وأن المخول بالتحدث باسم القناة هو فقط سميرة الدغيدي رئيس مجلس الإدارة.
ونؤكد أننا لسنا في خصومة مع أي أحد بل نكن للجميع الإحترام ونعلن أننا ملتزمون وسنلتزم دائما بميثاق الشرف الإعلامي وضوابط المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
كما نؤكد احترامنا للقائمين علي المنظومة الإعلامية بمختلف روافدها سواء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام أو نقابة الإعلاميين ونمد أيدينا للجميع حيث أننا نعمل جميعًا جنودًا لخدمة وطننا ، وهذا من منطلق إعلاء خدمة الوطن وجميع مؤسساته وفي مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء وعلي رأسهم القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونعد مشاهدينا بأن قناة " ltc " حائط صد ضد كل من يعادي هذا الوطن سواء كانوا أشخاصًا أو مؤسسات مغرضه مأجورة من الخارج وهذا عهد اتخذناه لخدمة هذا الوطن.