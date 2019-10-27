ترامب يوجه الشكر لـ 4 دول على المساعدة في عملية قتل أبوبكر البغدادي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.



وأكد ترامب أن البغدادي قتل مع 3 من أطفاله شمال غرب سوريا، وأوضح الرئيس الأمريكي أن البغدادي قتل بعد تفجير سترته المفخخة.



وشكر الرئيس الأمريكي كل من روسيا وتركيا وسوريا والعراق والأكراد السوريين على المساعدة في العملية الأمريكية لقتل البغدادي.



وأضاف أن مقتل البغدادي يثبت عزم الولايات المتحدة على ملاحقة الإرهابيين.



كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أعلنت أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.



وأوضحت أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.