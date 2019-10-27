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أخبار العالم

روسيا توجه صفعة لـ ترامب بشأن مقتل أبو بكر البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:49 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كذبت وزارة الدفاع الروسية المعلومات التي ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعاون موسكو مع واشنطن في عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها لم تقدم أي مساعدة لتحليق الطيران الأمريكي في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وأضافت أنه لا تمتلك أي معلومات تؤكد مقتل البغدادي.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها "لا تمتلك أي معلومات مؤكدة حول تنفيذ العسكريين الأمريكيين عملية لتصفية جديدة للزعيم السابق لتنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في الجزء الخاضع لسيطرة تركيا بمنطقة إدلب لخفض التصعيد".

وأضاف كوناشينكوف: "زيادة عدد المشاركين المباشرين والدول التي قيل إنها شاركت في هذه العملية المزعومة، مع وجود تفاصيل متناقضة على الإطلاق لدى كل منها، تثير تساؤلات وشكوكا مبررة حول مدى واقعيتها وخاصة نجاحها".

وتابعت:"أولا، لم يتم رصد أي ضربات جوية من قبل الطيران الأمريكي أو ما يسمى بالتحالف الدولي على منطقة إدلب لخفض التصعيد في غضون يوم السبت أو الأيام الأخيرة الماضية، ثانيا، لا علم لدينا بتقديم أي مساعدة مزعومة لتحليق الطيران الأمريكي في المجال الجوي فوق منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال هذه العملية".

وكان ترامب قد وجه الشكر لـ4 دول لمساعدتها في استهداف البغدادي، وهي روسيا وتركيا وسوريا والعراق.

فيما أكد العراق أن العملية تمت بتنسيق مخابراتي بين بغداد وواشنطن، وقال الجيش العراقي إن المخابرات زودت واشنطن بموقع البغدادي حيث شنت القوات الأميركية الهجوم الذي أدى لمقتله.
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