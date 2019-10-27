ترامب يتحدث عن مصر خلال مؤتمر مقتل البغدادي.. ماذا قال؟

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، خلال مؤتمره الذي أعلن فيه مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، إن عملية استهدافه جاءت انتقامًا لما فعله التنظيم من مجازر مروعة منذ صعوده، أبرزها مجزرة الأقباط المصريين في ليبيا 2015.



وأضاف ترامب: "ما حدث للأقباط المصريين في ليبيا على أيدي داعش كان شنيعًا، وهو نفس النهج الذي قتل به الطيار الأردني معاذ الكساسبة حينما أحرقه التنظيم أمام أنظار العالم".



واستهدفت عملية عسكرية أمريكية في سوريا أبو بكر البغدادي، فيما قال عدد من المسئولين الأمريكيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.



وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية.