Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يتحدث عن مصر خلال مؤتمر مقتل البغدادي.. ماذا قال؟

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:15 م
ترامب
ترامب
Advertisements
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، خلال مؤتمره الذي أعلن فيه مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، إن عملية استهدافه جاءت انتقامًا لما فعله التنظيم من مجازر مروعة منذ صعوده، أبرزها مجزرة الأقباط المصريين في ليبيا 2015.

وأضاف ترامب: "ما حدث للأقباط المصريين في ليبيا على أيدي داعش كان شنيعًا، وهو نفس النهج الذي قتل به الطيار الأردني معاذ الكساسبة حينما أحرقه التنظيم أمام أنظار العالم".

واستهدفت عملية عسكرية أمريكية في سوريا أبو بكر البغدادي، فيما قال عدد من المسئولين الأمريكيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

CNN: أبو بكر البغدادي انتحر عن طريق تفجير سترته الناسفة أثناء الغارة الأمريكية

الجيش الأمريكي: عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 آخرين استغرقت 90 دقيقة

بعد مقتل زعيم تنظيم داعش.. البغدادى مطلوب على جوجل

ترامب يحسم الجدل حول انتحار البغدادي عن طريق تفجير سترته الناسفة

ترامب يوجه الشكر لـ 4 دول على المساعدة في عملية قتل أبوبكر البغدادي

مات كـ الكلب.. تعليق مثير من ترامب على مقتل البغدادي

ترشيحاتنا

بعد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.. ساديو ماني يحسم مصيره مع ليفربول

خطة مستقبلية واستثمار العائد.. الخطيب يناقش سيناريوهات تطوير قناة الأهلي

24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة

بعد مراقبة استمرت أسبوعين.. ترامب يكشف التفاصيل الكاملة لـ مقتل البغدادي

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

آبي أحمد يحذر من حرب عرقية.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

الكيلو بـ 65 جنيها.. سيارات تجوب محلة منوف لبيع اللحوم بأسعار مخفضة