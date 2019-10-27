هعدى الخمسين لحد ما لاقي راجل محترم أتجوزه.. رضوى الشربيني تثير الجدل من جديد.. شاهد

نشرت الاعلامية رضوى الشربينى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " فيديو جديد لها .وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو قائلة " لما حد يقولك مش هنفرح بيكى قوليلو كده " .وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :روشتة عظمة - الله عليكى يارضوى - قلبى ياناسيذكر ان الاعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج " هى وبس " الذى يذاع على شاشة سى بى سى سفرة .