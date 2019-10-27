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فن

هعدى الخمسين لحد ما لاقي راجل محترم أتجوزه.. رضوى الشربيني تثير الجدل من جديد.. شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:29 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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سيد احمد
نشرت الاعلامية رضوى الشربينى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " فيديو جديد لها .


وعلقت رضوى الشربينى على الفيديو قائلة " لما حد يقولك مش هنفرح بيكى قوليلو كده " .


وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


روشتة عظمة - الله عليكى يارضوى - قلبى ياناس


يذكر ان الاعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج " هى وبس " الذى يذاع على شاشة سى بى سى سفرة .
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😂😂😂😂😂

A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on

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