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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية تجارة بنات القاهرة ويكرم المتفوقات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:15 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية تجارة بنات القاهرة
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محمد شحتة
نظمت كلية التجارة بنات الأزهر بالقاهرة احتفالية لاستقبال الطالبات الجدد وتكريم الطالبات المتفوقات، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة إلهام عبدالرازق، عميدة كلية التجارة، والدكتورة نشوى الجندي، وكيل الكلية.

أعرب رئيس الجامعة -في بداية اللقاء- عن سعادته بتواجده وسط بناته الطالبات المتفوقات والجدد باعتباره أستاذًا وأبًا لهن متمنيا لهن دوام التوفيق والنجاح في الحياة الدراسية والعملية.

وطالب رئيس الجامعة أبناءه وبناته من الطلاب والطالبات بضرورة الانتباه وإدراك التحديات الحالية، والتصدي لحروب الجيل الرابع والتي أبرز مظاهرها نشر الشائعات وهدم رموز المجتمع وتدمير التعليم، والتي تصدر عن جهات موجهة لها أهداف خبيثه معادية للوطن تستغل حماس الشباب ونقص الخبرة عندهم ورغبتهم في الفكاهة والمرح، مما يدفع هذه الجهات للتطاول على القيم الثابتة والراسخة داخل المجتمع، بل ووصل الأمر إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية المشرفة، في إطار السعي لبث الطاقه السلبية مما يقلل من الانتماء للوطن والمؤسسة ويهدم القيم ويثبط الهمم عن الجد والاجتهاد.

ووجه رئيس جامعة الأزهر لبناته الطالبات عددا من النصائح التي من شأنها تساعدهن في الدراسة والاستذكار والتقدم في حياتهم العلمية والعملية.

تخلل الاحتفالية العديد من الأناشيد وقصائد الشعر من الطالبات في حب الأزهر والوطن.

وفي نهاية الاحتفالية قام رئيس الجامعة بتكريم الطالبات المتفوقات، والتقاط الصور التذكارية معهن، وتوزيع الهدايا على العديد من الطالبات.

وفي الختام، كرمت كلية التجارة بنات بتقديم درع الكلية لرئيس الجامعة، تقديرا واعترافا بالجهود التي يبذلها في النهوض بالجامعة وتقدمها وريادتها.
رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية تجارة بنات القاهرة ويكرم المتفوقات
رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية تجارة بنات القاهرة ويكرم المتفوقات
رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية تجارة بنات القاهرة ويكرم المتفوقات
رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية تجارة بنات القاهرة ويكرم المتفوقات
رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية تجارة بنات القاهرة ويكرم المتفوقات
رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية تجارة بنات القاهرة ويكرم المتفوقات
رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية تجارة بنات القاهرة ويكرم المتفوقات
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