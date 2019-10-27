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رياضة

محمود متولي يؤدي جلسة في الجيم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:36 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدي محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، ثم استكمل تدريباته من خلال تنفيذ برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي ، ثم أدى اللاعب فقرة تأهيل في التتش.

ويجرى متولي أشعة خلال الاسبوع الجاري لتحديد موعد انتطامه في المران الجماعي، بعد الاطمئنان على الاصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري.

واستأنف الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء فترة الراحة والتي استمرت 48 ساعة، وخاض لاعبو الفريق مران بدني وتقسيمة تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني وجهازه المعاون.
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