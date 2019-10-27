التشكيل الرسمي.. لياو يقود هجوم ميلان ودجيكو يبدأ مع روما

يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره ميلان، اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، على ملعب الأوليمبيكو ، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.





وجاء تشكيل ميلان لمواجهة الليلة، على النحو التالى:





حراسة المرمى: دوناروما





الدفاع: كونتى ، موساكيو ، رومانيولى ، هيرنانديز





الوسط: كيسي ، بيليا ، باكويتا





الهجوم: سوسو ، لياو ، هاكان





فى المقابل يبدأ روما المباراة بالتشكيل التالى:





حراسة المرمى: باو لوبيز





الدفاع: سبينزولا ، فازيو ، سمولينج ، كولاروف





الوسط: مانسينى ، فيرتوت ، زانيولو





الهجوم: باستورى ، بيروتى ، دجيكو



