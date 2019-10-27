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رياضة

التشكيل الرسمي.. لياو يقود هجوم ميلان ودجيكو يبدأ مع روما

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:50 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره ميلان، اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان لمواجهة الليلة، على النحو التالى:

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: كونتى ، موساكيو ، رومانيولى ، هيرنانديز

الوسط: كيسي ، بيليا ، باكويتا

الهجوم: سوسو ، لياو ، هاكان

فى المقابل يبدأ روما المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: باو لوبيز

الدفاع: سبينزولا ، فازيو ، سمولينج ، كولاروف

الوسط: مانسينى ، فيرتوت ، زانيولو

الهجوم: باستورى ، بيروتى ، دجيكو

ويحتل فريق روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الـ 12 بـ 10 نقاط.
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