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أصل الحكاية

المدمر العنيف .. من هو أبو عمر التركماني خليفة أبو بكر البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:58 م
أبو عمر التركماني
أبو عمر التركماني
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عبدالله قدري
بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا، أفادت إذاعة مونت كارلو الدولية ان خليفة البغدادي هو عبد الله قرداش والملقب بأبي عمر التركماني.

ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية لم تسمها أن اختيار التركماني جاء باختيار من البغدادي قبل مقتله بقترة ليست قصيرة.

فمن هو التركماني التي قالت عنه الأجهزة الأمنية السورية إنه أسوأ من البغدادي؟


هو أبو عمر قرداش ضابط سابقا في الجيش العراقي إبان حكم الرئيس الاسبق صدام حسين، وهو من أصل تركماني.

كان أبو عمر معتقلا في سجن بوكا، نفس السجن الذي اعتقل فيه أبو بكر البغدادي، وسبق أن شغل منصب الشرعي العام لتنظيم القاعدة، وهو خريج كلية الإمام الأعظم في مدينة الموصل.

وحسب وسائل إعلام عراقية، - ينحدر التركماني من بلدة تلعفر، شمال غرب مدينة الموصل، وهي من أهم معاقل التنظيم المتطرف، وكانت البلدة مرشحة لتكون مقرًا رئيسيًا للتنظيم بعد سقوط مدينة الموصل، إلا أن القوات العراقية تمكنت من دخول البلدة بسهولة وسمح وقتها لمئات المتطرفين بممرات هروب متعمدة.

و تولى منصب أمير "ديوان الأمن العام"، في سوريا والعراق، وهو أحد أقوى الدواوين داخل "داعش"، والمسؤول عن حماية القيادات والتخلص من أعداء التنظيم.

وتولى منصب وزير الدفاع داخل التنظيم، وأشرف بنفسه على عمليات التفخيخ في سوريا.

وصفته وسائل إعلام دولية بـ " المدمر"، وأنه شديد التسلط والعنف، ومن المتوقع حسب مراقبون أن تسود الفترة المقبلة عملية انتقام عشوائية من التنظيم ردا على مقتل زعيمهم أبو بكر البغدادي.

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