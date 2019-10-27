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فن

شاهد.. عمرو دياب فى أحدث ظهور داخل الجيم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:47 م
عمرو دياب فى الجيم
عمرو دياب فى الجيم
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قسم الفن
تداول رواد موقع الصور و الفيديوهات "انستجرام" احدث صورة للفنان عمرو دياب في الجيم ، وظهر "الهضبه" في الصورة برفقة احد الجمهور.

ويستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أول يوم فـ البُعد" وهي أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"، ومن المتوقع طرحها خلال الأيام القليلة القادمة بعدما قام بغنائها عدة مرات في أكثر من حفل غنائي.

وتقول كلماتها :"أول يوم فـ البعد .. يوم بيعدي سنين ..عمر ما بين عمرين .. ماشي لوحدك تسأل نفسك هو انا رايح فين.. أول يوم فـ البعد .. لما تبات مجروح .. والأحلام بتروح إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح".. لينا حياه مع بعض هنعوضها بمين .. ونعوضها منين .. أصعب حاجة تهد فـ ثانية اللي انت بانيه فـ سنين".

"أول يوم فـ البُعد" كلمات أحمد المالكى، والحان محمدي.
شاهد.. عمرو دياب فى أحدث ظهور داخل الجيم
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