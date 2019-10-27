65 دقيقة والنتيجة تعادل 1-1 .. ليفربول يهدر فرصا بالجملة والعارضة تعاند توتنهام

إنتهت 65 دقيقة بين فريقي توتنهام و ليفربول بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب آنفيلد فى الجولة العاشرة ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .



وافتتح توتنهام التهديف فى الدقيقة الاولي عن طريق هاري كين بعد تسديدة من سون من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة وارتدت فتابعها كين برأسية من داخل المنطقة لتهز شباك ليفربول.



وادرك ليفربول هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق هندرسون بعد تمريرة رائعة من الجبهة اليمنى عن طريق فيرمينو، الذي مررها بالمقاس على قدم هندرسون الذي سددها بقوة لتسكن شباك توتنهام.



فرصة لا تضيع فى الدقيقة 47 بعد تنفيذ هجمة لليفربول وعرضية من الجانب الأيسر قابلها فيرمينيو برأسه تصدى لها جازانيجا حارس توتنهام ببراعة ثم اخرجها الدفاع الى ركنية.



واهدر سون لاعب توتنهام فرصة هدف محقق بعد مرواغه رائعه لاليسون حارس مرمي ليفربول ويسدد الكرة بقوة لكنها تصطدم بالعارضة التي تتعاطف مع ليفربول لتحرم توتنهام من هدف ثاني .



وسدد فيرمينيو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن جازانيجا حارس توتنهام يتصدى لها وتخرج الكرة الى ركنية بعد ذلك .





