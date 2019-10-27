الدوري السعودي.. الاتحاد يواصل السقوط ويخسر 2-1 من أبها ..فيديو

خسر فريق اتحاد جدة أمام نظيره نادي أبها، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة من "دوري كأس محمد بن سلمان " ، الدوري السعودي.





افتتح كريم العواضي ، لاعب نادي أبها التسجيل في ناديه في الدقيقة 22 برأسية رائعة من ضربة ركنية لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبها بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني ، عادل الاتحاد النتيجة عن طريق لاعبه رومارينيو في الدقيقة 60 من ضربة جزاء ، لكن روبين جابريال لدغ الاتحاد بالهدف الثاني في الدقيقة 73 ، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الثالث له في الدوري هذا الموسم.





وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي أبها للنقطة 11 في المركز الثامن ، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 9 في المركز الحادي عشر.