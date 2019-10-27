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رياضة

الدوري السعودي.. الاتحاد يواصل السقوط ويخسر 2-1 من أبها ..فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:06 م
الاتحاد وأبها
الاتحاد وأبها
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إسماعيل محمود
خسر فريق اتحاد جدة أمام نظيره نادي أبها، بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة من "دوري كأس محمد بن سلمان " ، الدوري السعودي.

افتتح كريم العواضي ، لاعب نادي أبها التسجيل في ناديه في الدقيقة 22 برأسية رائعة من ضربة ركنية لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبها بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني ، عادل الاتحاد النتيجة عن طريق لاعبه رومارينيو في الدقيقة 60 من ضربة جزاء ، لكن روبين جابريال لدغ الاتحاد بالهدف الثاني في الدقيقة 73 ، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الثالث له في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي أبها للنقطة 11 في المركز الثامن ، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 9 في المركز الحادي عشر.

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