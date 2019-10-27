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أحمد موسى يكشف اسم الشخص الوحيد في العالم المتضرر من مقتل أبو بكر البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:10 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الخاسر الوحيد فى العالم من مقتل أبوبكر البغدادى هو أردوغان، موضحا:"ابو بكر البغدادى كان منفذ جيد للمخطط التركى".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"أبوبكر البغدادى كان يحاول إرسال اسرته لتركيا ولكنه لم يفلح فى ذلك وقتل فى المنطقة التى تقع تحت سيطرة أردوغان".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤتمر صحفي عن أن قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي جاء بتنسيق مشترك مع الولايات المتحدة في باريشا في إدلب.
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