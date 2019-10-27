صلاح يسجل ويخرج مصابا .. ليفربول يقلب الطاولة ويفوز 2-1 على توتنهام .. فيديو

قلب فريق ليفربول الطاولة علي توتنهام بفوز مثير فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب آنفيلد فى الجولة العاشرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وافتتح توتنهام التهديف فى الدقيقة الأولى عن طريق هاري كين بعد تسديدة من سون من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة وارتدت فتابعها كين برأسية من داخل المنطقة لتهز شباك ليفربول.



وأدرك ليفربول هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق هندرسون بعد تمريرة رائعة من الجبهة اليمنى عن طريق فيرمينو، الذي مررها بالمقاس على قدم هندرسون الذي سددها بقوة لتسكن شباك توتنهام.



وجاء هدف الثاني لفريق ليفربول فى الدقيقة 75 عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء .



وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول الي النقطة 28 متصدرا ترتيب جدول المسابقة ، بينما تجمد فريق توتنهام فى المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة .



الشوط الأول :



وفي الدقيقة 14 ، سلسلة تمريرات ثم تمريرة من مانيه لروبرتسون وعرضية أرضية لكن حارس توتنهام تصدى للكرة قبل أن يتابعها أحد مهاجمي الريدز.



وتوقفت المباراة بعد سقوط سيرجي اوريير على أرض الملعب والجهاز الطبي يدخل لعلاجه.



وتلقي ماني عرضية رائعة فى الدقيقة 19 ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية لتمر فوق العارضة بسنتيمترات .



وجاءت فرصة خطيرة للريدز عن طريق محمد صلاح بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة جزاء توتنهام بعد مهارة رائعة تذهب على يسار حارس توتنهام لكنه يتصدى لها بثبات وارتدت ليفرمينو ويتصدي لها حارس المرمي وتتحول لركلة ركنية .



ويواصل حارس مرمي فريق توتنهام التألق بعد تنيفذ الضربة الثابتة لليفربول وترسل عرضية داخل منطقة جزاء توتنهام يقابلها فان دايك برأسه لكن حارس توتنهام يتصدى لها ببراعة .



وفي الدقيقة 30 جاءت فرصة جديدة للريدز بعد هجمة من الجانب الأيسر وعرضية أرضية يقابلها أرنولد بتسديدة صاروخية لكن حارس توتنهام يواصل تألقه ويتصدى للكرة.



الشوط الثاني :



فرصة لا تضيع فى الدقيقة 47 بعد تنفيذ هجمة لليفربول وعرضية من الجانب الأيسر قابلها فيرمينيو برأسه تصدى لها جازانيجا حارس توتنهام ببراعة ثم اخرجها الدفاع الى ركنية.



وأهدر سون لاعب توتنهام فرصة هدف محقق بعد مرواغه رائعه لاليسون حارس مرمي ليفربول ويسدد الكرة بقوة لكنها تصطدم بالعارضة التي تتعاطف مع ليفربول لتحرم توتنهام من هدف ثاني .



وسدد فيرمينيو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن جازانيجا حارس توتنهام يتصدى لها وتخرج الكرة الى ركنية بعد ذلك .



وتعرض محمد صلاح للإصابة فى الدقيقة 84 وأضطر كلوب الي خروجه ودخل بدلا منه جوي جوميز.