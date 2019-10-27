بومبيو: زعيم داعش لقي المصير الذي يستحقه

قال مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن هذا اليوم يعد يوما عظيما بالنسبة للولايات المتحدة، والائتلاف العالمي لهزيمة داعش، وللذين عانوا طويلا من قسوة الإرهاب، في جميع أنحاء العالم.



وأضاف بومبيو - في تصريح اليوم الأحد - أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي، لقي المصير الذي يستحقه منذ فترة طويلة، وذلك خلال غارة على مخبئه نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غربي سوريا الليلة الماضية.



وأوضح بومبيو أنه بينما لا يزال هناك عمل متبقٍ لضمان هزيمة داعش المستمرة، إلا أن وفاة البغدادي تأتي بعد مسار العشرات من قادة داعش الآخرين الذين أزيحوا عن ساحة المعركة ولم يعد بإمكانهم ارتكاب فظائع أو نشر أيديولوجيتهم الشريرة المتمثلة في الكراهية وتجنيد العقول الضعيفة.



وقال إن أعماله الشريرة من قطع الرؤوس واستعباد النساء والاغتصاب والتعذيب والوحشية سوف تتبعه إلى قبره.



ونوه إلى أن الإدارة الأمريكية الراهنة ملتزمة بممارسة ضغط لا هوادة فيه على الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع التحالف العالمي .



ولفت إلى أن هذا النجاح يؤكد على أهمية استمرار مهمة الولايات المتحدة في سوريا ، وتصميمها على مواصلة العمل مع الشركاء في التحالف العالمي لتعقب داعش أينما كانوا ، وضمان إلحاق الهزيمة دائما بهذا التنظيم.