استبعاد هبة مجدي من بطولة مسلسل ما وراء الطبيعة

علم صدى البلد من مصادر خاصة إن شبكة نتفليكس كانت قد دخلت بالفعل فى مفاوضات مع الفنانة هبة مجدى للمشاركة في بطولة مسلسل ما وراء الطبيعة قبل أن يتم استبعاد اسمها من الترشيحات التى وصلت إلى المراحل النهائية.



ويعدّ مسلسل "ما وراء الطبيعة" المستوحى من سلسلة روايات الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، والتي حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، أول عمل من إنتاج Netflix في الدراما المصرية. يشار إلى أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" من إنتاج محمد حفظي، وكتابة وإخراج عمرو سلامة.







وسيتم تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي يلتزم بسلسلة الروايات الأصلية، في مصر، الأمر الذي يعكس التزام Netflix بإنشاء محتوى مصري أصلي للجمهور العالمي. وسيتم الإعلان عن قائمة الممثلين المشاركين في المسلسل لاحقًا. كما سيقوم المسلسل بتصوير الأحداث الخارقة للطبيعة بشكل مذهل باستخدام تقنيات ومؤثرات بصرية قوية في مرحلة ما بعد الإنتاج، بما يتكامل مع الأداء المتميز للمثلين.