11 مشهدا من ثاني جلسات محاكمة قتلة ضحية الشهامة.. تشديدات أمنية تنتهي بالتأجيل لجلسة 17 نوفمبر

شهدت محافظة المنوفية اليوم، الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا، ابن مركز تلا، على يد 4 متهمين؛ لدفاعه عن إحدى الفتيات.

خارج محكمة شبين الكوم الجزئية تشديدات أمنية مكثفة، وانتشار مكثف لقوات الأمن، وغلق الشوارع المؤدية إلى المحكمة، وإغلاق المحلات والمقاهي في محيط المحكمة.

خارج محكمة شبين الكوم الجزئية تشديدات أمنية مكثفة، وانتشار مكثف لقوات الأمن، وغلق الشوارع المؤدية إلى المحكمة، وإغلاق المحلات والمقاهي في محيط المحكمة.

المشهد الثاني

وصول محامي المجني عليه والمتهمين، ووالد المجني عليه، حيث تم عقد الجلسة في قاعة محاكمة مغلقة محاطة بتشديدات أمنية مكثفة، ورجال من الأمن والخفراء وحواجز أمنية.





المشهد الثالث

وصول المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح، والمتهمين الثلاث بقتل محمود البنا في حراسة أمنية مشددة، حيث تم وضعهم في قفص الاتهام وبدوا متماسكين.





المشهد الرابع

بدأت جلسة المحاكمة بمرافعة تاريخية من النيابة التي عرضت مستنداتها وحقائق حول ارتكاب الواقعة وتقديم مستندات تثبت أن المتهم الرئيسي حدث لم يتجاوز الـ 18 عاما.





المشهد الخامس

سماع أقوال 5 من شهود الإثبات حول مقتل محمود البنا الذين أكدوا قيام راجح المتهم الرئيسي بقتل محمود.





المشهد السادس

استمعت المحكمة، إلى شهادة الطبيب الشرعي الذى أكد أن إصابة محمود البنا عبارة عن طعنة في الفخذ اليسرى وصاحبها نزيف وكانت هي السبب الرئيسي في وفاته.





المشهد السادس

استمعت النيابة، إلى شهادة رئيس مباحث تلا وضباط واقعة مقتل محمود البنا.





المشهد السابع

عرض محادثة بين المتهم والمجني عليه يتوعد فيها راجح المتهم الرئيسي بتهديد محمود بالقتل وهو ما أقر بصحته المتهم الرئيسي.





المشهد الثامن

رفع جلسة محاكمة المتهمين بقتل البنا ساعة للاستراحة أعقبها العودة لاستكمال باقي إجراءات الجلسة.





المشهد التاسع

عرض فيديو 14 دقيقة لمقتل البنا من مسرح الجريمة وقت وقوع الحادث من كاميرات المراقبة.





المشهد العاشر

طلب كل من محامي المجني عليه والمتهمين تأجيل القضية للمرافعة ووافقت المحكمة وتم تأجيل الجلسة إ لى 17 نوفمبر المقبل.





المشهد الحادى عشر