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بين الناس

متوقف منذ أكثر من شهر.. عجوز تستغيث بوزارة التضامن لاستعادة معاشها

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت الحاجة آمال راغب مصطفى، البالغة من العمر 64 عامًا، تقيم بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة، وزارة التضامن الاجتماعى، بإعادة صرف المعاش المتوقف منذ أكثر من شهر.

وتقول فى رسالتها : سنى كبير مش حمل شغل ولا بهدلة، وتم إيقاف المعاش الخاص بى منذ أكثر من شهر، وأناشد وزارة التضامن الإجتماعى مساعدتى لاستعادة معاشى.

للتواصل مع الحالة ٠١٠١١٦٢١٤٤٦

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