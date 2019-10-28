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مرأة

علاج مشكلات الأعصاب الأبرز.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم على الريق لمدة 7 أيام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:45 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
كشف موقع homemaking عن فوائد تناول الثوم يوميًا لمدة 7 أيام على معدة فارغة.

تمثلت الفوائد الناتجة عن تناول الثوم لمدة 7 أيام على معدة فارغة فى :
- يقوم بطرد البكتيريا من الجسم، بالإضافة إلى معالجته مشاكل الأعصاب.

- يمنع ظهور بعض الأمراض مثل السكري والاكتئاب والتيفوس، وبعض أنواع السرطان.


- يساعد تناول الثوم على تخفيف أعراض ارتفاع ضغط الدم، ويمنع مشاكل القلب.


- يعمل كعلاج فعال لجميع أنواع مشاكل المعدة، بما في ذلك الإسهال، ويحفز الشهية.


- يساعد على تحسين عملية الهضم، بالاضافة أنه يحد من إفراز الأحماض التي تسبب توتر في المعدة.
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