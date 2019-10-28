منى زكي تكشف سبب عدم تواجدها مع أحمد حلمي في عمل مشترك.. فيديو

ردت الفنانة منى زكي علي عدم تواجدها في عمل سينمائي مع زوجها الفنان أحمد حلمي قائلة "احمد حلمي عنده دائما مشاريع خاصة به بيحاول يعملها وانا لما بيجيلي حاجة خاصة بتشغل فيها بس اكيد نفسنا"، موضحة خلال لقائها ببرنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي أنها تسعى جاهدة مع أحمد حلمي خلال الفترة المقبلة للاشتراك في عمل سينمائي سويا.



وأضافت منى زكي أن أحمد حلمي ممثل كوميدي رائع لكن له أدوار غير كوميدية رائعة مثل عبود على الحدود وسهر الليالي قائلة: "هو ممثل مهم".



يذكر أن آخر عمل جمع أحمد حلمي مع مني زكي هو فيلم "سهر الليالي" منذ أكثر من 16 عاما بطولة احمد حلمي ومني زكي وفتحي عبد الوهاب وحنان ترك وعلا غانم وشريف منير وفتحي عبد الوهاب.

