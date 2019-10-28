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فن

خليكي في نفسك الناس بتتريق على تخنك.. ريهام سعيد تهاجم إنجي وجدان.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:52 ص
ريهام سعيد وانجي
ريهام سعيد وانجي وجدان
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مصطفى كرم
هاجمت الإعلامية ريهام سعيد، الفنانة انجي وجدان بعد انتقادها لتصريحات ريهام سعيد في برنامجها عن مرضى السمنة وتماديها بالانتقاد عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريهام سعيد ردا على فيديو إنجي وجدان قائلة: "انجي والله ما اعرف اسمها ايه طالعة تقولك التخان انا مش بتكلم علي اللي في وزنك يا ستي انتي مبسوطة انك بتعملي مسلسلات والناس بتتريق علي تخنك انتي حرة خليكي في نفسك".

وأضافت ريهام سعيد: "انتي طالعة في البرومو بتاع المسلسل بتاعك بتقولي انا متجوزش واحد ثلاثة في بعض انتي مبسوطة كدا مبسوطة ان من خلال شكلك الناس تتريق عليكي فالناس تضحك فهو دا شغلك، اوك تمام".

وأكدت ريهام سعيد: "لكن انا مبتكلمش علي اللي زيك ولا بتكلم علي اللي مليانة انا بتكلم عن الناس اللي مهددة بالموت مش لاقية سرير في المستشفى اللي مبتقدرش تمشي علي رجليها وبعمل كدا علشان الناس تاخد بالها المرض بيموت".

وكانت إنجي وجدان، هاجمت ريهام سعيد بسبب تصريحاتها عن اصحاب السمنة بالموتى والعبء علي المجتمع قائلة: "إنها ليس من عادتها أن تهاجم أحد أو تسيء لأحد، وأنها تعاطفت مع ريهام سعيد خلال فترة مرضها الأخيرة، موجهة اللوم عليها بعد تنمر الأخيرة على أصحاب السمنة، وسخريتها منهم في حلقة متلفزة".

وتابعت إنجي وجدان أن المشكلة ليست في الوزن والشكل لأن هناك أشخاص أصيبوا بالسمنة نتيجة مرض أقعدهم أو دواء تسبب في زيادة وزنهم أو غدد تفرز هرمونات في جسمهم، مشيرة أن المشكلة ليست في الأكل وعدد الأطباق التي يتناولها الفرد خلال اليوم.

وأشارت إلى أن السمنة ليست معيارا للشكل، فهناك سمان أجمل من نحاف، لافتة إلى أن زوجها نحيف وهي سمينة ولم ينظر إلى هذا الأمر أو اهتم به و أنها رياضية وكانت صاحبة جسم رشيق ووزنا مثاليا، وأصيبت بالسمنة فجأة في الوقت الذي كانت تحافظ فيه على الرياضة، ثم خسرت جزءا من وزنها، مؤكدة أن السمنة ليست مقياسا لعدم التريض.


 
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