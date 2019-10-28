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أخبار العالم

صفعة جديدة لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:05 ص
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية
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قسم الخارجي
كشفت نتائج استطلاع لرأي الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أزاح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في انتخابات ولاية تورينجن الألمانية.

وقال استطلاع الرأي إن الحزب اليمني استطاع إزاحة حزب ميركل إلى المركز الثالث في انتخابات جرت بولاية تورينجن في شرق ألمانيا اليوم الأحد ، في حين فاز حزب لينكه المنتمي لليسار المتطرف بالمركز الأول، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

يأتي ذلك عقب إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عدم الترشح في منصبها مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذه الفترة هي الأخيرة لها.

وتلقى حزب ميركل صفعات متكررة خلال الانتخابات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، ما يثبت انهيار شعبيته.
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