بإطلالة غير تقليدية.. بلقيس فتحي تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة

شاركت الفنانة الخليجية بلقيس فتحى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



وبدت بلقيس فى الصور بإطلالة كلاسيك غير تقليدية من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، مرتدية فضفاض يحمل بعض النقوشات باللون الرمادى مع سترة قطنية بيضاء، و نسقت معهما بليزر أسود متوسط الطول، وقد حملت إطلالتها توقيع Elisabetta Franchi.



واعتمدت الفنانة الخليجية على تسريحة شعر من أنامل المصففة توحيدة، فيما وضعت لها خبيرة التجميل صفاء المسلم، مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.







