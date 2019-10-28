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مرأة

فوائد لا تتخيلها من مزج الجرجير بالعسل .. تعرف على التفاصيل

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:32 م
الجرجير بالعسل
الجرجير بالعسل
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هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن الجرجير والعسل من الأطعمة التي تتميز بفوائد لا حصر لها، نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية، لذا فينصح النادي دائمًا بتناول هذا المزيج حتى يستفاد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بخلط الجرجير مع العسل ، وتتمثل فى:

- تنقية البشرة من الشوائب
-يقوي مناعة الجسم
-يساهم في تقليل الوزن

-يقلل نسبة الكولسترول الضار بالجسم
-يساهم في زيادة طول الشعر ومنع تقصفه
-يقوي القدرات الجنسية لدى الرجال
-يعالج أمراض الجهاز التنفسي
-يقى من الإصابة بالأمراض السرطانية
-يقلل من الإصابة بإعتام العين
-يؤخر ظهور علامات التقدم بالسن
-يعالج الإمساك
-ينظم مستوى السكر في الدم
- يطرد البلغم من الجسم
-يزيد نضارة و جمال البشرة

وأضاف النادى، يمكنك استخدام مزيج الجرجير والعسل من خلال نقع أوراق الجرجير في ماء الورد ثم تصفيته بقطعة قماش وتحصل على كوب من عصير الجرجير، ثم مزج القليل من العسل.
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