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تعليم

جامعة حلوان تحصد المركز الثامن عربيًا فى تصنيف QS العالمي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:37 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

في احتفالية كبرى يوم الخميس القادم بدبي تقوم مؤسسة QS العالمية للتصنيفات الدولية بتكريم جامعة حلوان لحصولها على المركز الثامن بين الجامعات المصرية وذلك بتصنيف QS العالمي لجامعات المنطقة العربية وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة.

يعد تصنيف الـ QS الانجليزي من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات، ويأتي تصنيف جامعة حلوان لأول مرة في المركز الثامن بعد جامعات ( الأمريكية، القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، أسيوط، الأزهر) .

الجدير بالذكر أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالتصنيف الدولي، لامتلاكها الإمكانيات التي تؤهلها أن تكون فى مكانة متميزة خاصةً في ظل شمول كلياتها المتنوعة على تخصصات فريدة، وتسعى جامعة حلوان دائما أن تكون فى صدارة التصنيفات العالمية، كما تعمل إدارة الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين فى كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمى والاهتمام بالنشر الدولى الذى يعد معيارًا قويًا فى تصنيف الجامعات.
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