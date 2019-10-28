جامعة المنوفية تعرض 5 أبحاث فى الملتقى الطلابي الإبداعي 21 بالإمارات

شارك وفد جامعة المنوفية فى الملتقى الطلابي الإبداعي الحادي والعشرين ٢٠١٩ ، والذى يقام سنويا وينظمه المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي بالامارات.



وتمثلت مشاركة الجامعة في ٥ أبحاث وهى: بحث الطالبة رنا حسام قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية والمشرف على البحث الدكتور محمد زيدان عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبير عبد الله شعبان، الدكتور بيسه رحمه، بحث الطالبة مها جمعه حسين بالفرقة الثالثة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية والمشرف على البحث الدكتور بيسه رحمه أستاذ المعادن المساعد بالكلية، بحث الطالب السيد محمود حميده الطالب بالفرقة الثالثة (من طلاب الصم والبكم ) بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية والمشرف على البحث الدكتور محمود حامد عبد المعطي مدرس الخزف بالكلية، بحث الطالبة مروة عثمان بالفرقة الخامسة بكلية التمريض والمشرف على البحث الدكتور منال موسى رئيس قسم الإدارة بالكلية، بحث الطالبة هاجر طارق بكلية الزراعة والمشرف على البحث الدكتور محمد السبكي مدرس مساعد بكلية الزراعة.



جدير بالذكر أن الملتقى الطلابي الإبداعي الحادي والعشرين ٢٠١٩ يقام تحت عنوان "دور ريادة الأعمال والإبداع العلمي لدى طلبة الجامعات العربية في نهضة الإقتصاد الوطني" بجامعة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، أولى فعاليات الملتقى.