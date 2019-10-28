اليونسكو تقدم منحا جديدة لشباب العلماء في مجال العلوم البيئية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدما من د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة، حول إعلان اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، عن فتح باب التقدم للمنح المحلية لشباب العلماء فى مجال العلوم البيئية للعام المالى 2019/ 2020.



وذكر التقرير أن المنح تقدر قيمتها بـ 5000 جنيه، حيث تقدم هذه المنحة سنويا على موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكل عام مالي للباحثين العاملين فى المؤسسات العلمية المصرية، في مجالات العلوم البيئية خاصة تلك التي تجرى في محميات المحيط الحيوي باعتبارها واجهات لتطوير بحوث التنمية المتواصلة، أو في المحميات الطبيعية الآخرى، أو غيرها من المناطق بجمهورية مصر العربية.



وأشار التقرير إلى انه يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في 1 ديسمبر 2019، فضلا عن استيفاء استمارة التقدم للمنحة، مع كتابة البحث باللغة الإنجليزية وملخص باللغة العربية وتضمينها البيانات الكافية عن المرشح وعن خطة البحث، وأن يتم التحديد في الاستمارة، صلة البحث المطلوب تمويله بتوجهات برنامج اليونسكو عن الإنسان والمحيط الحيوي (الماب)، وخاصة تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، حيث تتم إجراء البحوث على مستوى النظم البيئية والمناطق البيوجغرافية المصرية التى تتناول القضايا الموضحة، على أن يحدد المكان الذى يجرى فيه البحث و مدة إجراء البحث وتفاصيل الميزانية وإمكانية الحصول على دعم إضافي لإجراء البحث من جهات آخرى.



وأوضح التقرير أنه يتم إرسال طلبات التقدم للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو) بعد اعتمادها من عميد الكلية أو رئيس المركز على العنوان التالي، اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو) المنطقة الثامنة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر خلف نادي الصيد وذلك بعد استيفاء استمارة التقدم في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2019.

ولفت التقرير إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات والحصول على استمارة التقدم عبر الدخول على الموقع الرسمي للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

http://www.egnatcom.org.eg/news