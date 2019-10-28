كيف يعني .. سيرين عبد النور تهاجم معارضي مظاهرات لبنان

هاجمت المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، معارضي المظاهرات اللبنانية، بنشر صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلقت سيرين علي الصور: "كيف يعني بتحب زعيمك اكتر من وطنك حتى بتحبو اكتر من حالك !!! بعد عندك ثقة فيه ؟ ما عم تشوف انو سرقلك حاضرك وأمّن مستقبلو على وجعك وحرمك حقك ؟ كل ما انت متساهل معو كل ما هو حاطك بجيبتو الصغيرة بس لما بتصرخ باعلى صوتك ضد الظلم والفساد رح يحسبلك الف حساب!!! الله خلقك حر تحرر منن #لبنان #لبنان_ينتفض".



وانطلقت المظاهرات اللبنانية الأسبوع الماضي، في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان،وهو الامر الذي اثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين اقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.



ورفض اللبنانيون مسودة الإصلاحات التي أعلن سعد الحريري كمحاولة لاحتواء غضب الشارع اللبناني ، مع القيام بعصيان مدني وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.



كان عدد من الفنانيين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.