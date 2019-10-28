الملك سلمان يبعث برسالة إلى أمير الكويت

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برسالة شفوية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.



وبحسب صحيفة الراي الكويتية، استقبل أمير الكويت بقصر بيان صباح اليوم الاثنين، الأمیر تركي بن محمد بن فھد آل سعود وزیر الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء والوفد المرافق.



ونقل الأمير تركي رسالة شفوية من الملك سلمان إلى الشيخ صباح.



وأوضحت الصحيفة أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخویة الراسخة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل تعزیزھا وتنمیتھا في المجالات كافة.



وأضافت أن أمير الكويت حمل الأمير تركي تحیاته وتقدیره لخادم الحرمین الشریفین وولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافیة، ولشعب المملكة المزيد من التطور والنماء.





