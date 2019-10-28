Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الملك سلمان يبعث برسالة إلى أمير الكويت

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:32 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برسالة شفوية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية، استقبل أمير الكويت بقصر بيان صباح اليوم الاثنين، الأمیر تركي بن محمد بن فھد آل سعود وزیر الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء والوفد المرافق.

ونقل الأمير تركي رسالة شفوية من الملك سلمان إلى الشيخ صباح.

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخویة الراسخة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل تعزیزھا وتنمیتھا في المجالات كافة.

وأضافت أن أمير الكويت حمل الأمير تركي تحیاته وتقدیره لخادم الحرمین الشریفین وولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافیة، ولشعب المملكة المزيد من التطور والنماء.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسئول كويتي یثمن دور مصر الریادي على المستویین الاقلیمي والدولي

رسالة من أمير الكويت لـ الملك سلمان

بعد رسالة أمير الكويت لملك السعودية.. ماذا دار بين بن سلمان وصباح الخالد في قصر جدة

ترشيحاتنا

تحذير هام من الأرصاد بخصوص طقس اليوم .. اعرف التفاصيل

فضيحة الدولارات .. شاهد ماذا قال إعلاميو الإخوان عن محمد مرسي قبل هروبهم لتركيا

تخلص منها.. تطبيقات خبيثة تدمر هاتفك

شاهد.. لحظة جريان سيول سيناء إلى البحر المتوسط

الكشف عن الشخص الذي أرشد عن مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

بالكلابشات.. أول ظهور لـ راجح قاتل البنا داخل قاعة المحكمة بالمنوفية..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الهالوين .. ابنة كايلي جينر تستنسخ إطلالة والدتها المثيرة

احتاجت 36 غرزة.. كلب يشوه وجه طفلة 5 أعوام (صور)

بفستان أنيق.. كارول سماحة تبهر متابعيها على إنستجرام