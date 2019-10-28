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طريقة عمل بليلة في الفرن

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:30 م
طريقة عمل بليلة
طريقة عمل بليلة في الفرن
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هاجر هانئ
بليلة في الفرن من الحلويات التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهى واللذيذ، بالإضافة إلى ما تحتويه من عناصر غذائية، فنقدم لكم طريقة عمل بليلة في الفرن من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير بليلة في الفرن
4 أكواب قمح مسلوق
مع أرز
3 أكواب لبن
نصف كوب نشا
1 باكو فانيليا
قشطة بلدي
1 كوب سكر
جوز هند
زبيب
قرفة ناعمة

طريقة تحضير بليلة في الفرن
* يخلط على النار اللبن والسكر والقرفة وجوزالهند
* يضاف القمح والأرز المسلوق وخليط النشا المذاب فى القليل من الماء
* يقلب الخليط على النار حتى الغليان
* يصب في طواجن ويضاف على الوجه القشطة وتوضع في الفرن حتى يحمر الوجه ثم تقدم
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