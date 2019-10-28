برفقة طفلة صغيرة.. حمادة هلال يستعيد أغانى الطفولة



قمر ماشاء الله

ربنا يحفظها

صوتها جميل



وطرح حمادة هلال مؤخرا برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "اوه لا لا" عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، لكن الغريب في الأمر أن الشركة المنتجة Nile Radio Productions - Music حذفت الفيديو بسبب حقوق الملكية بالرغم من تحقيق الفيديو لأكثر من 12 ألف مشاهدة.



ومن المتوقع أن يتم حل المشكلة وطرح الأغنية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة ، ليعود حمادة هلال بشكل جديد ومختلف للجمهور بعد انشغاله بتصوير الأعمال الدرامية.



وخاض حمادة هلال، موسم رمضان الماضي بمسلسل "ابن اصول"، والذي كان شكلا جديدا عليه، حيث امتازت الشخصية التي قدمها بالكوميدية على عكس كل أدواره السابقة.

نشر المطرب حمادة هلال، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، فيديو له وهو يغني مع طفلة صغيرة أثناء تسجيله لأحد البرامج.وعلق "هلال" على الفيديو قائلا: "ما شاء الله علي البنوتة القمر ربنا يحفظك".وتفاعل متابعيه على الفيديو بشكل كبير وجاءت تعليقاتهم كالآتي: